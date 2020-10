Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Pedelecs vor der Haustür und Akkus und Ladegerät aus Werkstatt gestohlen - Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag zwischen 0.30 und 5.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Straße Oberes Eichertstal zwei hochwertige Pedelecs der Marke BULLS sowie die beiden Akkus mitsamt Ladegeräte. Die Fahrräder waren an einem Fahrradständer mit dem Fahrradschloss gesichert und zusätzlich mit einem Seilschloss miteinander verbunden. Die beiden Akkus waren entnommen und in einem Raum zum Aufladen abgelegt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich unter Telefon 07263/910675 beim Polizeiposten in Waibstadt oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Tel. 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell