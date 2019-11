Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Verwirrt unterwegs im Gleisbereich- Augenzeugin verständigt Bundespolizei

Trier (ots)

Eine aufmerksame Augenzeugin hat gestern Abend durch ihr umsichtiges Handeln womöglich ein Unglück verhindert. Um 19:30 Uhr meldete die Zeugin dem Notruf, dass eine grauhaarige Frau mit Strickjacke vom Hbf Trier in südlicher Richtung im Gleisbereich unterwegs ist. Die Leitstelle der Feuerwehr gab die Meldung direkt an die zuständige Bundespolizeiinspektion Trier weiter. Über die Notfallleitstelle Frankfurt/M. wurde umgehend der Gleisabschnitt für den Zugverkehr gesperrt. Nach kurzer Absuche wurde die Streife der Bundespolizei dann auch fündig. Die verwirrte Dame konnte aus dem Gleisbereich herausgeführt werden und der Zugverkehr wurde auf der Strecke um 19:56 Uhr wieder aufgenommen. Bei der anschließenden Überprüfung der 56Jährigen stellte sich heraus, dass sie von der Rhein-Mosel- Fachklinik in Andernach seit letztem Sonntag als abgängig gemeldet war. Die Dame wurde im Anschluss der psychiatrischen Abteilung des Mutterhauses zugeführt, wo sie sich bis zu ihrem Rücktransport nach Andernach von ihrem viertägigen Ausflug erholen kann und medizinisch betreut wird.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Bettina Kirsch

Telefon: 0651 43678-1005

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell