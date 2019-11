Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Rauchen gefährdet die Freiheit - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Koblenz (ots)

Im Rahmen eines bahnpolizeilichen Unterstützungseinsatzes in Koblenz wurde durch Bundespolizeikräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit am Mittwochabend ein 42-jähriger Deutscher verhaftet. Auslöser der Kontrolle war ein Verstoß gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz. Dabei wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Betrugs festgestellt. Mehrmalige Versuche die geforderte Geldstrafe/Kosten in Höhe von 385,50 Euro von Bekannten zu "leihen" scheiterten, so dass er nun eine 30-tägige Haftstrafe in der JVA Koblenz verbüßt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0175 - 9028191

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell