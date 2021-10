Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, um 02.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Diskothek in der Elbestraße das weiße SAMSUNG Mobiltelefon Galaxy S 20 einer 19-Jährigen aus Friesoythe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Oktober 2021 kam es um 09.30 Uhr auf der Barßeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 66-Jährige aus Barßel befuhr mit ihrem Pkw die Barßeler Straße von Kampe in Fahrtrichtung Friesoythe. Sie betätigte den rechten Fahrtrichtungsanzeiger, woraufhin ein 64-Jähriger aus Barßel zum Überholvorgang ansetzte. Während des Überholvorgangs bog die 66-Jährige jedoch nicht rechts, sondern links in den Langenmoorsdamm ab. Es kam zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beträgt 500,00 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, kam es um 15.00 Uhr, auf der Barßeler Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall: Eine 56-Jährige aus Barßel befuhr mit ihrem Motorrad die Barßeler Straße von Harkebrügge in Fahrtrichtung Kampe. Aufgrund der extrem tief stehenden und blendenden Sonne geriet sie ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete letztlich in einem Gartenzaun. Die 55-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5000,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, kam es um 14.30 Uhr auf der Bundesstraße B401 zu einem Verkehrsunfall: Ein 81-Jähriger aus Friesoythe befuhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße von Elisabethfehn in Fahrtrichtung Kampe. Dort bog er nach links auf die übergeordnete Bundesstraße B401 in Richtung Oldenburg ab. Er übersah dabei jedoch eine 53-Jährige aus Barßel, die mit ihrem Pkw die B401 von Papenburg in Richtung Oldenburg befuhr. Daraufhin kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, kam es um 15.10 Uhr in der Deichstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-Jähriger Fahrer eines Kraftrades aus Wilhelmshaven kam in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. An dem Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur konkreten Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Saterland OT Strücklingen - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Samstag, 09. Oktober 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, 10. Oktober 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Pedelec HERCULES Roberta R7 einer 38-Jährigen aus Strücklingen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

