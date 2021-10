Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI CLP

VEC vom 09./10.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung / Zeugenaufruf

Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.10 Uhr, auf dem Heimweg in Höhe des Stadions an der Friesoyther Straße durch eine bislang unbekannte Person geschlagen und im Gesicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg zu melden ( Tel.: 04471-18600 ).

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Ein 36-jähriger Garreler wurde am Sonntag, gegen 01.48 Uhr, in Cloppenburg einer Kontrolle mit seinem Pkw unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert gewesen ist ( AAK: 1,18 Promille ). Es wurde daher die Fahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel / Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 34-jähriger Garreler steht in Verdacht mit seinem Pkw unter Alkoholeinfluss ( AAK: 1,57 Promille ) gegen einen anderen, geparkten Pkw gefahren zu sein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell