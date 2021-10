Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Vechta vom 09.10.21 bis 10.10.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

Am 09.10.2021, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, ist es auf dem Rewe-Parkplatz am Falkenweg in Vechta zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigt den Pkw des Geschädigten, indem er mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Beifahrertür zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am Samstag, 09.10.21, gegen 15.00 Uhr, kam es in Bakum zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-jährige aus Vestrup befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Cloppenburger Straße in Richtung Schwichteler. In Höhe der dortigen Querungshilfe an der Westerbakumer Straße fuhr sie augenscheinlich unvermindert auf die Fahrbahn, sodass ein 41-jähriger aus Höltinghausen, der mit seinem PKW die Cloppenburger Straße in gleicher Richtung befuhr, nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum Zusammenstoß der Beteiligten, hierbei wurde die 25-jährige lebensgefährlich verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 41-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,84 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Neuenkirchen - Vörden - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 09.10.21 befährt gg 09:15 Uhr ein 19 jähriger Dammer mit einem Mercedes Benz GLE die Straße Campemoor aus Vörden kommend in Richtung Hunteburg. Ausgangs einer Linkskurve kommt der junge Mann aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und bleibt verunfallt auf dem Dach liegen. Hierbei verletzt sich der Fahrer leicht, seine 16 jährige Beifahrerin bleibt unverletzt. Am PKW entsteht Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt.

Damme - Sachbeschädigung

Unbekannte Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag den 09.10.21 zwischen 02:45 - 04:35 Uhr auf dem Takko-Parkplatz in der Mühlenstraße ranaliert. Unter anderem wurde eine große Papiermülltonne an die Straße geschoben und angezündet. Diese wurde von der Feuerwehr Damme abgelöscht. Weiterhin wurde die DHL Packstation beschädigt. Des Weiteren wurde in dieser Nacht der Jugendtreff im Grünen Weg angegangen. Zeugen zu den genannten Sachverhalten werden gebeten, sich mit der Polizei Damme in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell