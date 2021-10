Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Tatzeitraum vom 06.10.21/19:00 Uhr bis zum 08.10.21/08:20 Uhr verunreinigte ein bislang unbekannter Täter die Fassade im hinteren Bereich der Münsterhalle in der Eschstraße in Cloppenburg mit Graffiti. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 08.10.2021, um 23:43 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem nicht zugelassenen Kleinkraftrad die Bether Dorfstraße in 49661 Cloppenburg. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (0,78 Promille). Der beschuldigte Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 07.10.21, in der Zeit von 19:55 Uhr bis 21:55 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines in einer Haltebucht in der Hauptstraße in 49681 Garrel abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474/93942-0 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 08.10.21, um 07:35 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seiner blauen Sattelzugmaschine den linken Außenspiegel einer entgegenkommenden anderen Sattelzugmaschine in der Nikolausdorfer Straße in 49681 Garrel. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474/93942-0 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 08.10.21, um 20:00 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Löningen mit einem Kleinkraftrad den Calhorner Kirchweg aus Richtung Hülsenmoor kommend in Richtung Essen. Im Kurvenausgang kollidierte er, vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit, frontal mit dem entgegenkommenden 60-jährigen PKW-Führer aus Löningen. Der 17-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 09.10.21, um 02:10 Uhr, kam der bislang unbekannte Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine auf der B213 aus Lastrup in Fahrtrichtung Cloppenburg nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei einen Leitpfosten und beschädigte die angrenzende Berme. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell