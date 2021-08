Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 23. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen / Weddel: Raubüberfall auf einen Discounter scheitert

Freitag, 20.08.2021, gegen 18:00 Uhr

Am Freitag gegen 18:00 Uhr scheiterte ein versuchter Raubüberfall auf einen Discounter in Weddel, Schapener Straße. Nach ersten Ermittlungen bedrohte ein bislang unbekannter Täter einen 19-jährigen Mitarbeiter des Discounters an der Kasse mit einer Pistole und forderte den Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Mitarbeiter erkannte jedoch die Pistole als mutmaßlich unecht und verweigerte die Herausgabe des Geldes. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Eine Fahndung durch die eingesetzten Polizeikräfte blieb ohne Erfolg. Der Täter war zuvor schon aufgefallen da er den Discounter ohne Mund- Nasenbedeckung betreten hatte und des Marktes verwiesen worden war. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 185 cm groß, zirka 25 Jahre alt, schmale Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer blauen Hose und einem dunklem T-Shirt, hochdeutsch sprechend. Die Polizei erbittet Hinweise unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell