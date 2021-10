Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am 08.10.2021, gegen 16:39 Uhr, kommt es auf dem Visbeker Damm in Höhe der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersieht ein 27-jähriger Visbeker beim Abbiegen mit seinem Pkw den entgegenkommenden, vorrangsberechtigten Pkw eines 20-jährigen Visbekers, welcher in Richtung Ortseingang unterwegs ist. Es kommt zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, infolgedessen diese nicht mehr fahrbereit sind. Verletzt wird niemand. Der 27-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, was anhand eines entsprechenden Vortests festgestellt wird.

Vechta, Langförden - Brand eines Sattelzuges Am Freitag, 08.10.2021, gegen 19.55 Uhr, kommt es auf dem Betriebsgelände einer Firma im Industriegebiet Mittelwand zu einem Brand eines Sattelzuges. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt an einer Verladerampe und Mitarbeiter waren mit den Ladearbeiten beschäftigt. Der Brand griff zum Teil auch auf die angrenzende Lagerhalle über. Eingesetzt waren vor Ort die Feuerwehren Langförden und Vechta. Diese konnten ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die Lagerhalle verhindern und den Brand schließlich ablöschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 65000 Euro. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Die Brandursache steht nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Vechta - Räuberischer Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Beleidigung

Am Freitag, 08.10.2021, gegen 19.45 Uhr, entwendet ein 21-jähriger aus Bad Zwischenahn aus einem Verbrauchermarkt diverse Waren im Wert von knapp 780 Euro. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet. Als er im Kassenbereich angesprochen wurde, ergriff er fußläufig die Flucht. Ein zufällig anwesender 40-jähriger Polizeibeamter, der darauf aufmerksam wurde, nahm die Verfolgung auf und konnte den Tatverdächtigen im Nahbereich stellen. Bei der Festnahme schlug der Tatverdächtige direkt mit der Faust auf den Beamten ein. Dieser konnte den Tatverdächtigen dennoch festhalten und am Boden fixieren. Zusammen mit dem Ladendetektiv konnte er letztendlich in den Markt zurückgeführt werden. Dabei wurde der 21-jährige ausfallend und beleidigte den Beamten fortwährend. Durch die Tathandlung wurde der Beamte leicht verletzt. Zudem wurde seine Kleidung beschädigt. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss dem Polizeikommissariat Vechta durch hinzugerufene Beamte des Polizeikommissariates Vechta zugeführt und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 09.10.2021, kam es gegen 02:50 Uhr in der Großen Straße auf Höhe der Gaststätte "Banane" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mindestens drei Täter traten und schlugen auf einen 26-jährigen aus Vechta und einen 27-jährigen aus Lohne ein. Die mutmaßlichen Täter aus Vechta im Alter von 20, 21 und 22 Jahren konnten in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Einbruch in Baucontainer

Zwischen Donnerstag, 07. Oktober 2021, 17:45 Uhr und Freitag, 08. Oktober 2021, 07.00 Uhr kam es auf einer Baustelle an der Straße Am Sternbusch zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach einen dortigen Container auf und entwendete diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Versuchter Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, kam es zwischen 06:00 und 21:00 Uhr in der Mozartstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter versuchte durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Haus zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang ihm dieses nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 07. Oktober 2021, 21:00 Uhr und Freitag, 08. Oktober 2021, 07:33 Uhr kam es in Oythe, Meisenweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Mercedes CLK im Bereich der vorderen rechten Stoßstange. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

