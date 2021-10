Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, den 07.Oktober 2021, gegen 11.35 Uhr, befuhr eine 20-jährige Saterländerin mit ihrem PKW die Westmarkstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Zudem war die Fahrzeugführerin nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 07.Oktober 2021, gegen 13.25 Uhr, befuhr ein 12-jähriger Junge aus Bösel mit seinem Fahrrad den Radweg an der Friesoyther Straße, als sich plötzlich ein Gummigriff seines Lenkrades löste. Hierdurch geriet der Radfahrer ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommender LKW-Fahrer aus dem Saterland konnte rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenstoß verhindern. Durch den Sturz erlitt der 12-jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

