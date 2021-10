Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Werkzeug

Am Freitag, 08. Oktober, gegen 02.10 Uhr, begab sich mindestens ein bislang unbekannte Täter in der Hemmelter Straße auf das Gelände des landwirtschaftlichen Betriebes eins 43-Jährigen aus Lastrup und entwendete aus dem Heizungsraum diverse Werkzeuge, u.a.

- eine Kernbohrmaschine vom Hersteller Würth, - ein Nagelschussgerät IM90 vom Hersteller Paslode, - eine Motorsäge MS300 vom Hersteller Stihl, - eine Akkusäge mit Akku vom Hersteller Stihl.

Als der Täter von dem 43-Jährigen überrascht wurde, entfernte er sich fußläufig in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,75m groß - normal bis kräftige Statur - kurz rasierte Haare - komplett dunkel bekleidet (3/4 Hose von der Marke Adidas, T-Shirt),

Der/die Täter flohen vermutlich mit einem dunklen Ford Transit mit EL-Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, kam es um 11.50 Uhr auf der Hammeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Während eines Überholvorganges zwischen dem PKW eines 54-jährigen PKW-Fahrers aus Löningen und der landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 60-jährigen Treckerfahrers aus Löningen kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 5000,-- Euro.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, kam es um 14.15 Uhr auf der Peterstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 43-Jähriger aus Löningen befuhr mit einem Kleinbus die Peterstraße in Richtung Lange Straße. Um Personen aufzunehmen, hielt er hinter der Einmündung zur August-Meyer-Straße an. Um einen weiteren heraneilenden Fahrgast aufzunehmen, setzte der 43-Jährige den Kleinbus einige Meter zurück und stieß hierbei gegen einen ihm nachfolgenden PKW eines 46-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Durch die Kollision entstand lediglich Sachschaden am Pkw des Esseners. Die Schadenshöhe beträgt 1000,-- Euro.

Cloppenburg - Brand eines Mülleimers

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 22.45 Uhr in der Eschstraße der Inhalt eines dortigen Müllbehälters aus Metall in Brand. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln der eingesetzten Beamten gelöscht werden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 06. Oktober 2021, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 07. Oktober 2021, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die elektronische Schranke des Parkhauses an der Hagenstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, gegen 17.10 Uhr, führte ein 60-Jähriger aus Cloppenburg ein Kraftfahrzeug auf der Straße Pingel-Anton, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der 60-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, wurde gegen 17.25 Uhr auf der Museumstraße der PKW eins 35-Jährigen aus Höltinghausen kontrolliert, weil dieser im Frontbereich mit getönten Seitenscheiben versehen war. Dieses hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Die Folie wurde vor Ort entfernt. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, kam es um 09.30 Uhr in der Museumstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 19-Jähriger aus Cloppenburg fuhr auf einen Parkplatz der BBS Museumsdorf und streifte beim Rangieren das abgeparkte Fahrzeug eines 57-Jährigen aus Emstek, wodurch Sachschaden in Höhe von 200,-- Euro entstand. Im Anschluss stellte der 19-Jährige sein Fahrzeug ab und verließ den Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Situation wurde von mehreren Zeugen beobachtet, welche die Polizei alarmierten.

Molbergen - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 06. Oktober 2021, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 07. Oktober 2021, 11.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter auf verschiedenen Grabstätten des örtlichen Friedhofs an der Antoniusstraße insgesamt fünf Grablichter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter (04475) 941220 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, kam es um 16.10 Uhr auf der Petersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-Jähriger aus Bösel befuhr mit seinem PKW die Petersfelder Straße in Garrel und beabsichtigte, nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 30-jährigen Fahrradfahrer aus Garrel, welcher sich auf dem Radweg befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und ambulant durch den Rettungsdienst behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell