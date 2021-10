Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 04. Oktober 2021, zwischen 09.20 Uhr und 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Textilwarengeschäft in der Großen Straße das in der Handtasche einer 52-Jährigen aus Damme aufbewahrte Portemonnaie. Die Handtasche befand sich zum Tatzeitraum in einem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter. Der Inhalt der Geldbörse war folgender: - Bankkarte, - Krankenversicherungskarte, - SparCard, - Fahrerlaubnis rosa, - Bundespersonalausweis, - Allergiepass, - etwas Hart- und Scheingeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, um 14.00 Uhr, rollte auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße ein nicht zureichend gesicherter PKW Ford Fiesta gegen den PKW BMW 3-er-Reihe eines 64-Jährigen aus Lohne. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 4000,-- Euro. Die 31-jährige Halterin des Ford Fiesta entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im weiteren Verlauf ermittelt werden, da der Unfall durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet wurde.

Goldenstedt - Fundunterschlagung eines Mobiltelefons

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, zwischen 08.40 Uhr und 09.00 Uhr fuhr ein 16-Jähriger aus Goldenstedt mit der NordWestBahn von Goldenstedt nach Bremen. Vermutlich im Zug verlor er sein Mobiltelefon HUAWEI P30 Lite inkl. schwarzer Hülle. Es ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Täter das Mobiltelefon unterschlug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter der Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Bakum - Diebstahl von Getränkedosen

Von Dienstag, 05. Oktober 2021, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 06. Oktober 2021, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Bakum, Harmer Straße, von der Ladefläche eines LKW mehrere Stiegen Getränkedosen mit alkoholischem Inhalt. Der LKW war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Autohofes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Bakum - Diebstahl amtlicher Kfz-Kennzeichens

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Bakum Harmer Straße, beide amtlichen Kfz-Kennzeichen (EN-TU 190) eines weißen Pkw des Herstellers VW Caddy. Das Fahrzeug war auf zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Autohofes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04666-95971-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelec

Von Dienstag, 05. Oktober 2021, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 06. Oktober 2021, 05.30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Hermann-Ehlers-Straße, in den Carport eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie zwei dort abgestellte Pedelec des Herstellers E-Bike Manufaktur. Beide E-Bikes sind schwarz und verfügen über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Container

Von Samstag, 02 Oktober 23021, 14.00 Uhr, bis Montag, 04. Oktober 2021, 07.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Moorgärten auf ein Baustellengelände. Hier öffneten sie gewaltsam einen dort befindlichen Baucontainer auf und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Ein weiterer Container konnte nicht geöffnet werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsversuch in Bäckereifiliale

Von Dienstag, 05. Oktober 2021, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 06. Oktober 2021, 04.30 Uhr, wollten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, in eine Bäckereifiliale einbrechen. Es blieb beim Versuch, die Räume wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 0441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

In der Zeit zwischen Freitag, 01. Oktober 2021, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 06. Oktober 2021, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Burgstraße die Außenfassade der Universität Vechta. Es entstand ein Sachschaden von 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 0441-943-0) entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, in der Zeit von 17.15 Uhr bis ca. 21.35 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses einer 70-Jährigen und eines 71-Jährigen aus Visbek in der Kettelerstraße und durchsuchten diese. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Von Mittwoch, 06. Oktober 2021, 19.50 Uhr, bis Donnerstag, 07. Oktober 2021, 00.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Visbek, Rechterfelder Straße, gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus und entwendeten den Schmuck einer 73-Jährigen aus Visbek. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek OT Astrup - Schornsteinbrand

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 19.25 Uhr, kam es im Haus eines 67-Jährigen aus Astrup, zu einem Schornsteinbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Visbek war mit fünf Fahrzeugen und 24 Kameraden vor Ort. Der Schornstein wurde durch den Schornsteinfeger ausgebürstet. Zu einem Gebäude- bzw. Personenschaden kam es nicht.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, zwischen 17.35 Uhr und 17.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes-Benz Atego mit angehängtem roten LKW-Anhänger in der Holdorfer Straße beim Rangieren auf dem dortigen Parkplatz den Pavillon eines Bekleidungsgeschäftes. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 04. Oktober 2021, 20.15 Uhr, und Dienstag, 05. Oktober 2021, 06.45 Uhr, kam es An der Kirchziegelei im Bereich des dortigen Haupteingangsbereich zur Mensa zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den Schulhof des Gymnasiums Lohne und touchierte dort eine Laterne. Diese wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich sodann von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, um 15.4 0 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger aus Dinklage mit seinem Roller die Marienstraße aus Richtung Dinklage kommend. In einer Rechtskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro.

