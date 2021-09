Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Reifen von 11 Fahrzeugen gestohlen - Zeugen nach Diebstahl auf Autohausgelände gesucht

Melle (ots)

Zwischen Samstagmittag (13 Uhr) und Montagmorgen (7.20 Uhr) ist ein Autohaus an der "Johann-Uttinger-Straße" Ziel von unbekannten Dieben geworden. Die Täter machten sich an insgesamt elf Fahrzeugen der Firma zu schaffen, welche auf dem Hof abgestellt waren und stahlen jeweils vier Felgensätze inklusive Bereifung. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Unbekannten flüchteten nach dem Diebstahl in unbekannte Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mehrere Fahrzeuge zum Abtransport der Reifen benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, oder die sonst Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter 05422/920600 zu melden.

