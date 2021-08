Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Handtaschenraub auf Spielplatz

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 05.08.2021, um 06:15 Uhr, ereignete sich in Remscheid, im Bereich Burger Straße / Spielplatz zur Gustav-Hermann-Halbach-Straße, ein Handtaschenraub. Ein Unbekannter näherte sich unbemerkt einer jungen Frau (19), schlug ihr ins Gesicht und nahm anschließend die Handtasche mit Wertsachen an sich. Danach entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt. Der Täter trug zur Tatzeit eine dunkle Jogginghose und rote Schuhe. Nach der Tat wurde dem Opfer Hilfe durch eine bislang nicht näher bekannte Zeugin geleistet. Die zuständige Kriminaldienststelle bittet um Hinweise unter 0202 / 284 0. Insbesondere die betreffende Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (jb)

