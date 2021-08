Polizei Wuppertal

POL-W: W Katalysatorendiebe in Wuppertal unterwegs

Wuppertal (ots)

Die Polizei in Wuppertal-Elberfeld wurde gestern (04.08.2021) gleich dreimal zur Aufnahme von Katalysatorendiebstählen gerufen. Der Besitzer einer Autowerkstatt im Bereich der Uellendahler Straße meldete den Diebstahl von Katalysatoren an mehreren Kundenautos, die auf seinem Werkstattgelände abgestellt waren. Im Zeitraum von Mittwochabend (03.08.2021), 18:30 Uhr bis Donnerstagmorgen (04.08.2021) 08:00 Uhr, betraten unbekannte Diebe unbemerkt das Gelände der Werkstatt und trennten die Katalysatoren von den Kundenfahrzeugen ab. Auf dem P+R Parkplatz am Sonnborner Ufer parkte am Dienstag (02.08.2021) der BMW eines Wuppertalers in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr. Erst als der Remscheider sein Auto startete fiel ihm auf, dass etwas an seinem Auto nicht stimmte und er bemerkte den Diebstahl. Ein weiteres Diebstahlsopfer meldete sich von der Uellendahler Straße. Auch hier entfernten Unbekannte den Katalysator eines Opel Astra. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. So können Sie sich vor Katalysator-Dieben schützen: Stellen Sie Ihr Fahrzeug in Garagen oder auf eingefriedeten Grundstücken ab oder parken Sie es möglichst an gut beleuchteten belebten und nicht abseits gelegenen Straßen. Nutzen Sie elektronische Kraftfahrzeugsicherungen (z.B. Neigungssensoren). Hersteller für Kraftfahrzeugsicherungen finden Sie auf den Empfehlungslisten zur Kraftfahrzeugsicherung des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://www.polizei-beratung.de/.../sicherheit-rund-ums.../. Lassen Sie sich zur Sicherung Ihres Geländes von unserer Dienststelle Kriminalprävention/Opferschutz beraten. Sie erreichen die Kolleginnen und Kollegen unter der Rufnummer 0202/284 1801. Nach einem Katalysatordiebstahl: Ist der Katalysator an Ihrem Fahrzeug ausgebaut worden, kann dies anhand eines sehr lauten Motorengeräuschs festgestellt werden. Zudem kann es sein, dass das Fahrzeug nicht mehr anspringt. Lassen Sie Ihr Kraftfahrzeug unverzüglich zur nächsten Werkstatt transportieren, fahren Sie nicht mehr selbst mit dem Fahrzeug. Es besteht eine erhöhte Brandgefahr, zudem könnten während der Fahrt die verbliebenen, lockeren Abgasanlagenteile Ihr Fahrzeug stark beschädigen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dies ist auf der Wache oder online unter https://polizei.nrw möglich. Alarmieren Sie umgehend die Polizei über die 110, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen oder wenn sich die Täter noch vor Ort befinden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell