Polizei Wuppertal

POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Einbrecher

Wuppertal (ots)

Am 07.06.2021 brach ein Unbekannter in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Ritterstraße in Wuppertal ein.

Der Täter verschaffte sich gegen 12:45 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren hebelte er eine Bürotür auf und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen.

Mit Kleidung im Wert von etwa 1000 Euro und Pfefferspray verließ er den Tatort in unbekannte Richtung. Bei Tatausführung wurde der Einbrecher von der Überwachungskamera aufgezeichnet.

Bilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/4me

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Unbekannten unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell