Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Fahrausweisprüfer angegriffen

Wuppertal (ots)

Gleich zwei Fahrscheinkontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln führten gestern (02.08.2021) zu polizeilichen Einsätzen. In Wuppertal und in Solingen kam es im Verlauf von Fahrgastkontrollen zu körperlichen Auseinandersetzungen.

In Wuppertal kontrollierten Fahrausweisprüfer gegen 11:45 Uhr einen 15-Jährigen in der Schwebebahn im Bereich Alter Markt. Der Jugendliche konnte kein gültiges Ticket vorweisen und wurde bei der Überprüfung verbal aggressiv. Nach dem Aussteigen an der Haltestelle kam es im Verlauf der Kontrolle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und den Prüfern. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Der genaue Ablauf muss durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei geklärt werden.

In Solingen kam es ebenfalls zu einem Angriff auf Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe. Gegen 15:20 Uhr kontrollierten eine 49-Jährige und ihr 45-jähriger Kollege einen Fahrgast in einem Linienbus. Hierbei konnte sich ein 23-jähriger Solinger nicht ausweisen. Nach Verlassen des Busses schlug der Beschuldigte mehrfach auf die Kontrolleurin ein und traf sie im Gesicht. Dem zur Hilfe eilenden Kollegen sprühte er Tierabwehrspray ins Gesicht und floh vom Tatort.

Der Beschuldigte konnte durch die Polizei in Tatortnähe angetroffen werden. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Der durch das Spray verletzte Kontrolleur musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell