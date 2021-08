Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wuppertal (ots)

Das Verkehrskommissariat Solingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall auf der Mittelstraße in Ohligs. Am Sonntag (01.08.2021) befuhr ein 21-Jähriger gegen 19:20 Uhr mit seinem Audi die Mittelstraße, als ihm entgegen der Einbahnstraßenregelung ein Mofa entgegenkam. Der Zweiradfahrer touchierte den linken Vorderreifen des Audis und stürzte gegen einen geparkten Opel. Daraufhin flüchtete der Mofafahrer in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Polizisten stellten am Unfallort mehrere Fahrzeugteile des Mofas sicher. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Zweirad und seinem Fahrer dauern noch an. Er ist circa 1,85 m groß, hat eine schlanke Statur und trug eine dunkle Jacke. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Mofafahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

