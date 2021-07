Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Werkzeug

Gerolstein (ots)

Am Mittwoch, dem 28.07.2021, kam es in der Lindenstraße in Gerolstein zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Diebstahl von Werkzeug aus einer dort ansässigen Schreinerei. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Gerolstein oder der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, beim Ankauf von hochwertigem, gebrauchten Werkzeug besondere Vorsicht walten zu lassen.

