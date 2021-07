Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Entsorgung von 2 Heizöltanks

Bild-Infos

Download

Wittlich (ots)

Ereignis: Illegale Abfallentsorgung, Ablagerung von Heizöltank und weiteren Kunststoffcontainern

Ort: 54574 Birresborn, Feldweg in der Wallbach zwischen Birresborn und der Gemarkungsgrenze Mürlenbach

Zeit: bis zum 23.07.2021, 12.50Uhr

An einem Feldweg im Distrikt Wallbach in der Gemarkung Birresborn, an der Grenze zur Ortsgemeinde Mürlenbach wurden in bisher nicht exakt bekanntem Zeitraum mehrere Kunststoffcontainer, darunter 2 aufgeschnittene Heizöltanks illegal entsorgt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Behältnisse nach vorangegangener Mitteilung neben dem Feldweg im Gestrüpp aufgefunden werden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass keine Kontamination des Erdreichs feststellbar ist. Hinweise auf den Verursacher sind bislang nicht vorhanden und werden erbeten an die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592 96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell