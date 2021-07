Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Horperath (ots)

Am 25.07.2021 kam es in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Fahrzeugführerin aus der VG Vordereifel führte ihren Pkw rückwärts im öffentlichen Straßenverkehr und kollidierte hierbei mit einem geparkten Pkw. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest der Fahrerin ergab einen Wert von über 2,8 Promille.

Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

