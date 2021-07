Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Größerer Polizeieinsatz in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstagabend, gg. 21:30 Uhr, kam es in der Innenstadt in Bernkastel zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund war zunächst eine unklare Gefahrenlage. Ein Zeuge meldete der Polizei Beschädigungen an einer Satellitenschüssel, die ggfls. durch eine Luftdruckwaffe verursacht worden sein könnten. An der Satellitenschüssel entstanden lediglich geringe Eindellungen. Durch den Einsatz starker Polizeikräfte, konnte der Bereich um das Anwesen zügig überprüft und die Lage aufgeklärt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

