Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mann misshandelt Kind auf Flohmarkt

Alf (Mosel) (ots)

Am Samstag, dem 24.07.21 gegen ca. 16:00 Uhr kommt es im Bereich des Flohmarktes Alf in der Nähe der Alfer Kirche zu einem Vorfall, bei welchem offenbar ein Vater sein Kind misshandelte. Eine Zeugin teilte mit, dass der Mann das Kind auf dem Boden liegend zweimal in den Bauch trat und dieses hiernach über eine Mauer warf. Der Mann schrie hierbei lautstark in anderer Sprache mit dem Kind. Der Aggressor sei mittelgroß gewesen, habe eine Glatze gehabt und ein weißes T-Shirt getragen. Das Kind habe blonde Haare gehabt. Nach dem Vorfall stiegen die Personen in einen silbergrauen PKW Mercedes Kombi mit niederländischem Kennzeichen und entfernten sich in Richtung Sankt Aldegund. Im PKW saßen zwei weitere blonde Kinder und eine blonde Frau. Aufgrund des herrschenden Besucheraufkommens dürfte der Vorfall durch mehrere Passanten beobachtet worden sein. Die Polizei Zell sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität der Personen und zum Kennzeichen des PKWs, machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell