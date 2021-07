Polizei Wuppertal

POL-W: RS E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Heute (30.07.2021) kam es gegen 12:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Fichtenstraße, bei dem sich ein E-Bike-Fahrer schwer verletzte. Ein 66-jähriger Fordfahrer beabsichtigte vom Fahrbahnrand, vor den dortigen Papiercontainern, die Fichtenstraße zu queren und in die Ulmenstraße einzubiegen. Ein bergwärts fahrender Seat bremste sein Fahrzeug ab und ließ den Ford auf die Fahrbahn anfahren. Ein 46-jähriger E-Bike-Fahrer überholte den wartenden Pkw und prallte gegen den Ford. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Einmündung Fichtenstraße / Ulmenstraße gesperrt werden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell