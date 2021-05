Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Kleinenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Pfingstmontag, 24.05.2021, gegen 01:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bauerschaft Kleinenkneten. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Wildeshausen befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Goldenstedt kommend in Richtung Wildeshausen. Kurz hinter der Einmündung nach Rechterfeld kam der 50-Jährige in der dortigen Rechtskurve zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Im Anschluss kam der Pkw dann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit mehreren Bäumen und einer Straßenlaterne zusammen. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer wurde durch den Unfall verletzt und stationär in einem örtlichen Krankenhaus behandelt( keine Lebensgefahr). Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Wildeshausen fest, dass der Unfallverursacher mit 1,67 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aus diesem Grund musste sich der 50-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der entstandene Schaden wird auf ca. 16000,- Euro geschätzt.

