POL-DEL: LK Oldenburg: Sandkrug, Einbruch in Supermarkt - Festnahme von drei tatverdächtigen Jugendlichen

Delmenhorst (ots)

Am 23.05.2021 gegen 02:20 Uhr dringen drei männliche Täter in einen Supermarkt in der Bahnhofsallee in Hatten ein und entwenden aus diesem diverse Getränke. Die Täter im Alter von 14-17 Jahren aus der Gemeinde Hatten konnten im Rahmen der Fahndung und durch Zeugenangaben im Nahbereich durch Polizeibeamte angetroffen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßbahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

