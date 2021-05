Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Hatten, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am 22.05.2021 gegen 16:30 Uhr befährt eine 47-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel aus Oldenburg die Autobahnanschlusstelle in Sandkrug, stoppt im Einmündungsbereich und möchte dann die Bümmerstedter Straße in gerader Richtung überqueren. Hierbei übersieht sie eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 51-jährige Mercedes-Fahrerin aus Großenkneten. Es kommt zum Zusammenstoß, sodass an beiden Pkw Sachschaden entsteht. Beide Fahrzeugführerinnen werden bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell