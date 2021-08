Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrzeug auf der Remscheider Straße angezündet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag (01.08.2021) um 06:00 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei an der Remscheider Straße in Solingen. Der Mercedes einer Anwohnerin stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zeugenhinweise deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin, sodass die Beamten den beschädigten Wagen zur Beweissicherung sicherstellten. Das zuständige Kriminalkommissariat bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

