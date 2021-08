Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall auf der Parkstraße

Wuppertal (ots)

Auf der Parkstraße in Fahrtrichtung Lichtscheid kam es gestern (02.08.2021), gegen 13:20 Uhr, zu einem Auffahrunfall bei dem sich eine 49-Jährige schwer verletzte. Die Wuppertalerin bremste ihr Fahrzeug an der Ampel in Höhe der Einmündung Staubenthaler Straße ab. Ein hinter ihr fahrender Ford Transit fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota der 49-Jährigen über die Kreuzung geschleudert. Rettungskräfte mussten der Frau aus dem Auto helfen und brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 48-jährige Fordfahrer und sein 33-jähriger Beifahrer blieben leicht verletzt. Die Kreuzung musste für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen und die Räumung der Unfallstelle bis 16:20 Uhr zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Das Fahrzeug der Wuppertalerin musste abgeschleppt werden. Es entstand circa 3.700 Euro Sachschaden.(hm)

