Polizei Wuppertal

POL-W: W Feuer im Keller

Wuppertal (ots)

Gestern (02.08.2021) wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 19:00 Uhr zu einem Brand im Keller eines Hochhauses an der Straße Sternenberg gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte Unrat in einem abgestellten Einkaufswagen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und lüfteten Treppenhaus und das Kellergeschoss. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell