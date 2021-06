Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Unfall in der Hafenbahnstraße, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls, der sich gegen 15 Uhr in der Hafenbahnstraße ereignete, ist diese derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlch umgeleitet. Bei dem Unfall sind mindestens drei Fahrzeuge beteiligt, ein beteiligter Fahrer kam in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell