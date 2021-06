Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Hauswand - rund 1000 Euro Schaden

Polizei bittet um Hinweise

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde das Eck einer Hauswand in der Altneudorfer Straße beschädigt. Vermutlich streifte ein Verkehrsteilnehmer einen dort zur Sicherung installierten Sandstein, der in der Folge gegen die Gebäudefassade gedrückt wurde. Da die am Haus vorbeiführende Straße vermehrt durch Traktorgespanne genutzt wird, kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der anschließenden Ermittlungen wurden bereits mehrere in der Nähe befindliche und Gespanne festgestellt und in der Folge überprüft. Hierbei ergaben sich allerdings keine weiteren Hinweise auf den tatsächlichen Unfallverursacher.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 06223 92540 zu melden.

