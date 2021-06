Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Farbschmierereien in den P-Quadraten - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.05.2021, 15:00 Uhr bis Montag, 06:30 Uhr beschmierten ein oder mehrere unbekannte Täter die Außenfassade einer Bank in den P-Quadraten. Des Weiteren konnten gleiche Zahlenkombinationen und andere Farbschmierereien in der Tiefgarage und im Treppenhaus des besagten Gebäudes sowie an einem geparkten Fahrzeug festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben sowie sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 12580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell