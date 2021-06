Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: alkoholisierter Autofahrer sorgt für Ruhestörung

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Polizei gegen 00:15 Uhr, aufgrund einer Ruhestörung im Bereich der alla hopp!-Anlage, verständigt. Beim Eintreffen stellten die Polizisten einen 20-jährigen Mercedes-Fahrer fest, der auf dem dortigen Parkplatz Kreise fuhr. Im Rahmen der anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle kam den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,8 Promille. Der 20-Jährige wurde aufgefordert seinen Fahrzeugschlüssel auszuhändigen, was dieser allerdings verweigerte. Daraufhin sollte das Fahrzeug nach dem Schlüssel durchsucht werden. Auf die weiteren Maßnahmen der Beamten reagierte er lautstark und aggressiv, sodass er in der Folge kurzzeitig fixiert werden musste. Nachdem sich der 20-Jährige wieder beruhigt hatte und der Fahrzeugschlüssel zum Verschließen des Autos aufgefunden wurde, musste er mit auf das Polizeirevier. Da zudem der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige neben Alkohol auch unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel stand, sollte er eine freiwillige Urinprobe abgeben. Im Toilettenbereich stellte dann einer der Polizisten fest, dass der 20-Jährige anstatt zu urinieren, den Wasserhahn betätigte und so den Becher füllte. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der junge Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten. Neben dem Fahrzeugschlüssel wurde auch der Führerschein des 20-Jährigen einbehalten. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

