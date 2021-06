Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte brechen in Firmengelände ein - rund 40.000 Euro Diebstahlsschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16:30 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf derzeit nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einem Firmengelände in der Diffenestraße. Die Täter entwendeten an mehreren Fahrzeugen mithilfe eines derzeit nicht bekannten Werkzeugs Steuerelemente. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Zentrale Kriminaltechnik wurde noch am Morgen verständigt und mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben sowie sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

