Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Waltrop

Am Mittwoch, um 19:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen unbekannten Lkw-Fahrer, der eine Bushaltestelle an der Goethestraße beschädigte und anschließend weiter fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sattelzug soll in grauer Farbe gewesen sein. Der Fahrer soll 45 - 50 Jahre alt sein, schlank mit blonden Haaren. Nach Angaben der Zeugin passierte der Unfall beim Rangieren.

Das amtliche Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

