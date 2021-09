Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: 40-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Hilter (ots)

Am Montagmorgen, gegen 7.35 Uhr, befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Ford die Bahnhofstraße in Richtung der K347 (Bielefelder Straße). An der "Stopp"-Kreuzung zur Kreisstraße beabsichtigte die Frau nach rechts auf diese einzubiegen und übersah dabei eine von rechts kommende bevorrechtigte 40-Jährige auf ihrem Fahrrad. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen dem Ford und dem Fahrrad der Hilteranerin. Die 40-Jährige stürzte verletzte sich dabei schwer und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell