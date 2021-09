Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzte Seniorin - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.09.2021), gegen 15:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem unklaren Sachverhalt in der Riedsaumstraße gerufen. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde beim rückwärts einparken auf eine hinter seinem Auto (weißer Kastenwagen mit Aufschrift eines Supermarktes) liegende Frau aufmerksam gemacht. Die 94-jährige Frau konnte sich an nichts erinnern und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob es einen Zusammenstoß mit dem einparkenden Auto gegeben hatte oder die Frau zuvor gestürzt war, konnte bislang nicht geklärt werden.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell