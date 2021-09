Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rettungspersonal angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (02.09.2021), gegen 19 Uhr, schlug ein 68-Jähriger einem Mitarbeiter eines Rettungsdienstes in einem Krankenhaus in Ludwigshafen ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Der stark alkoholisierte Angreifer wurde zuvor aufgrund einer Verletzung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht.

Immer wieder werden Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Vollzudienst und Polizei Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Hilfskräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

