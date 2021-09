Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.09.21), gegen 17:30 Uhr, stürzte ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer in der Mannheimer Straße und verletzte sich hierbei leicht. Der 52-Jährige soll an einer Ausfahrt befürchtet haben, dass ein ausfahrendes Auto ihn übersehen könnte. Beim Abbremsen habe das Vorderrad blockiert und er stürzte. Der Pedelec-Fahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell