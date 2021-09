Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: E-Bike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

Am Sonntagmorgen, zwischen 5.30 Uhr und 8 Uhr, hat ein Unbekannter in der Wellenstraße ein E-Bike der Marke "AXESS ROGUE E-TECH" gestohlen. Das hochwertige Pedelec war zuvor in unmittelbarer Nähe eines dortigen Jagd-Hochsitzes abgestellt und gesichert worden. Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib des schwarzen E-Bikes nimmt die Polizei aus Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

