POL-WES: Xanten - Täter klauen Bargeld aus Bäckerei

Geld haben Einbrecher aus einer Bäckerei an der Dr.-Conelius-Scholten-Straße in Xanten geklaut. Ob sie auch etwas aus dem demolierten Zigarettenautomaten stahlen, ist noch unklar. Die Täter waren in der Zeit zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 05.12 Uhr, aktiv.

Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges am Tatort gesehen hat, soll das unter der Telefonnummer 02801 / 71420 der Polizei Xanten mitteilen.

