Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen nach Einbruch in Rohbau gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Freitagmorgen (10 Uhr) und Samstagmorgen (8.30 Uhr) sind Unbekannte gewaltsam in einen alten Rohbau am "Südring" eingedrungen. Die Täter brachen ein Fenster der Dielentür des leerstehenden Gebäudes am Kreisverkehr zum Schauenroth auf und schauten sich nach Wertsachen um. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Polizei in Georgsmarienhütte nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 05401/879500 entgegen.

