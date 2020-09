Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle endet in vorläufiger Festnahme

Altenglan (ots)

Aufgrund auffälliger Fahrweise war den Beamten am Donnerstagnachmittag in Altenglan ein PKW ins Auge gefallen. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle gab es bei der Fahrerin zwar nichts zu beanstanden, dafür kam bei Aussteigen des Beifahrers jedoch ein deutlicher Can-nabisgeruch hervor. Unter der Fußmatte des Beifahrersitzes fand die Polizei eine Tüte mit Cannabisblüten, außerdem noch weitere Betäubungsmittel in Pulverform. Da der Mann bereits einschlägig in diesem Deliktsfeld in Erscheinung getreten ist, wurde anschließend dessen Wohnung durchsucht. Hierbei fanden die Beamten ebenfalls Cannabis. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und wird am Freitagmorgen bei Gericht vorgeführt. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell