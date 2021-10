Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30. September 2021, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 06. September 2021, 16.05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Kamp ein. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, zwischen 07.50 Uhr und 12.25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kartoffelweg einen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten grauen PKW VW Passat Kombi einer 35-Jährigen aus Essen (Oldenburg) im Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Dwergte - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 06.10.2021, zwischen 09.45 Uhr und 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Waldmeisterweg das hintere rechte Seitenfenster (zwischen C-Säule und Heckscheibe) des dort geparkten blauen PKW Dacia Lodgy einer 38-Jährigen aus Wakendorf. Zur Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter (04475) 941220 entgegen.

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, kam es um 17.05 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 32-Jähriger aus Bramsche befuhr mit seinem schwarzen PKW VW Passat Kombi in Emstek die Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Bundesautobahn A1 und beabsichtigte, nach rechts auf die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück aufzufahren. In Höhe der Auffahrt befand sich eine Staubildung auf der B72 in gleicher Fahrtrichtung. Aus der Reihe der wartenden Fahrzeuge scherte sodann ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen PKW Audi Kombi mit Diepholzer- oder Delmenhorster-Kennzeichen plötzlich nach rechts aus und nahm dem 32-Jährigen die Vorfahrt. Dieser wich in die Leitplanke aus. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500,-- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

