Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit zwischen Montag, 04. Oktober 2021, 18.30 Uhr, und Dienstag, 05. Oktober 2021, 06.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter Im Industriegebiet an der Straße Am Südfeld gewaltsam in einen dort aufgestellten Doppelcontainer ein und entwendeten diverses Werkzeug einer Firma aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (014441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, um 18.20 Uhr, wurde in der Lohner Straße Ecke Ellerbrock ein 34-Jähriger aus Lohne kontrolliert. Im Zuge dieser Kontrolle wurde bei ihm ein Klemmbeutel mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Damme - Einbruch in Baumarkt

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, um 01.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baumarkt an der Wiesenstraße ein und versuchten, den dortigen Tresor zu öffnen. Der Versuch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter (05491) 999360 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, wurde um 21.55 Uhr in der Holdorfer Straße ein 39-Jähriger Fahrer eines PKW aus Damme kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, kam es um 15.15 Uhr auf der Dielinger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem Kraftrad die Kreisstraße K322 in Fahrtrichtung Rüschendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines 46-Jährigen aus Bohmte. Dieser konnte trotz Ausweichen einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 81-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, um 08.35 Uhr, befuhr eine 69 aus Vechta mit ihrem Pkw die Straße "Am Bloecker" in Vechta und beabsichtige, die Bundesstraße B69 geradeaus in Richtung "Am Gastland "zu überqueren. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigen Pkw eines 25-Jährigen aus Barnstorf, der die B69 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Vechta befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 9000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, 14.50 Uhr, befuhr eine 20-Jährige aus Emstek mit ihren Pkw den Bokerner Damm in Vechta in Fahrtrichtung Dinklage. Ein 52-Jähriger aus Holdorf befuhr mit seinem Pkw den Bokerner Damm in entgegengesetzter Richtung. Als die 20-Jährige beabsichtige, nach links auf die Bundesstraße B69 in Fahrtrichtung Oldenburg abzubiegen, übersah sie den entgegenkommenden Pkw des 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 7000,00 Euro.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, wurde um 00.00 Uhr im Graskamp ein 22-jähriger Fahrer eines Kraftrades aus Vechta kontrolliert, dessen Betriebserlaubnis aufgrund einer vorgenommenen Demontage des sog. Dezibel-Killers war. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, gegen 17.45 Uhr, beabsichtigte eine 40-Jährige aus Twistringen mit ihrem Pkw in Goldenstedt, Zur Lieth, vom Parkplatz der dortigen Apotheke nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 15-Jährige aus Goldenstedt, welche mit ihrem Pedelec den Gehweg in Richtung Ortsausgang befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch die 15-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3150,-- Euro.

Goldenstedt - Tuning

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, wurde um 22.25 Uhr auf der Hauptstraße ein 23-jähriger Fahrer eines PKW aus Twistringen kontrolliert, dessen Betriebserlaubnis aufgrund einer vorgenommenen Tieferlegung des Fahrwerks erloschen war. Da eine Änderungsabnahme bislang nicht erfolgt war, wurde dem 21-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 29. September 2021, um 01.30 Uhr, nahmen zwei Unbekannte einen Feuerlöscher im Bereich der Parkpalette Achtern Thun an sich und entleerten ihn im Bereich der Tiefgarage Achtern Thun. Weiterhin öffneten sie die Feuerlöschkästen und nahmen die dazugehörigen Schlüssel an sich. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 750,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, kam es um 17.40 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 66-Jähriger aus Alfhausen befuhr mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 62-jährige Ehefrau. Als er nach links in die Langweger Straße abbiegen wollte, übersah er den von vorne kommenden PKW eines 34-Jährigen aus Lohne, welcher gemeinsam mit seiner 34-jährigen Ehefrau in Richtung Lohne fuhr. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Dabei wurden der Unfallverursacher und seine Beifahrerin, sowie auch der 34-Jährige und seine Frau leicht verletzt. Alle Beteiligten begaben sich eigenständig in umliegende Krankenhäuser. Die verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, wurde gegen 06.55 Uhr auf der Bersenbrücker Straße ein 59-Jähriger Fahrer eines PKW aus Neuenkirchen-Vörden kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, wurde um 18.20 Uhr in der Holdorfer Straße ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Papenburg festgestellt, an dessen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, wurde um 10.10 Uhr in der Bahnhofstraße eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Holdorf festgestellt, deren PKW aktuell nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Tuning

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, wurde um 22.55 Uhr auf der Hauptstraße ein 21-jähriger Fahrer eines PKW aus Essen (Oldenburg) kontrolliert, dessen Betriebserlaubnis aufgrund vorgenommener Veränderungen an der Rad-/Reifenkombination erloschen war. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Visbek - überhitzter Verteilerkasten

Am Montag, 04. Oktober 2021, um 15.45 Uhr wurde der Brand eines Verteilerkastens in der Holzmühle in Norddöllen gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten stellte sich heraus, dass dieser lediglich etwas wärmer als üblich geworden war. Verteilerkasten wurde stromlos gemacht und kühlte sich daraufhin von allein ab. Die Freiwillige Feuerwehr Visbek war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und ca. 30 Kameraden vor Ort. Ein Einschreiten war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell