Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Farbschmierereien in Essen (Oldenburg)aufgeklärt

In der Nacht von Freitag, 17. September 2021 auf Samstag, 18 September 2021, wurden in der Gemeinde Essen (Oldenburg) insbesondere auf dem neuen Fahrbahnbelag der Schulstraße und der August-Meyer-Straße mehrere großflächige Farbschmierereien festgestellt. In diesem Bereich wurden u.a. ein Judenstern sowie ein Hakenkreuz auf die Fahrbahndecke gesprüht. Auch der Belag der Hasestraße wurde mit diversen Farbschmierereien, bspw. einem Schriftzug über eine Länge von zwanzig Metern, verunreinigt. Die Schmierereien wurden größtenteils schon am Montag nach der Entdeckung von Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Essen (Oldenburg) entfernt. Durch intensive polizeiliche Ermittlungen konnten nunmehr insgesamt fünf Tatverdächtige ermittelt werden, die allesamt geständig sind. Bei der Tätergruppierung handelt sich um einen Jugendlichen, einen Heranwachsenden sowie drei junge Erwachsene, alle aus Essen. Gegen die fünf jungen Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Im Zuge der geführten Ermittlungen haben sich keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Gesinnung der fünf Tatverdächtigen ergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell