Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln OT Bokel - Diebstahl von drei Schaflämmern

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30. September 2021, 19.00 Uhr, und Samstag, 02. Oktober 2021, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Brouksträke 3 Schaflämmer einer 37-Jährigen aus Cappeln aus einem Schuppen. Bei den Tieren handelt es sich um ein weibliches und zwei männliche Schafe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 04. Oktober 2021, zwischen 17.55 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Textilwarengeschäft an der Emsteker Straße die im Rollator einer 70-jährigen Geschädigten aus Cloppenburg abgelegte beigefarbene Geldbörse mitsamt Inhalt (etwas Bargeld, Ausweis, Führerschein, EC-Karte, Führerschein und Krankenversicherungskarte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteinfluss

Am Montag, 04. Oktober 2021, wurde um 14.45 Uhr im Brookweg ein 24-Jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 13.40 Uhr auf der Wangeroogestraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Wangeroogestraße aus Richtung Am Rennplatz kommend in Richtung Inselstraße auf der linken Fahrbahnseite. Eine 18-Jährige aus Cloppenburg befuhr ebenfalls mit einem Fahrrad die Wangeroogestraße aus Richtung Am Rennplatz in Richtung Inselstraße, aber auf der rechten Fahrbahnseite. Als der 21-Jährige an der 18-Jährigen vorbeifuhr und vor ihr nach links auf das Grundstück der Haus-Nr. 5 abbog, kam es zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde die 18-Jährige leicht verletzt.

Um 22.35 Uhr kam es auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 52-jähriger Führer eines Kleinkraftrads aus Cloppenburg stürzte aus bislang unbekannter Ursache im dortigen Kreisverkehr. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das beschädigte Kleinkraftrad wurde einen Angehörigen vom Unfallort entfernt. Es entstand kein Fremdschaden.

Schneiderkrug - versuchter Einbruch in Restaurant

In der Zeit zwischen Sonntag, 03. Oktober 2021, 23.00 Uhr, und Montag, 04. Oktober 2021, 01.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Hansestraße gewaltsam in ein dortiges Restaurant einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die hierdurch entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Lastrup - Diebstahl eines Fahrrades

In der Zeit zwischen Freitag, 01. Oktober 2021, 18.30 Uhr, und Sonntag, 03. Oktober 2021, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Kirchweg das vollständig schwarze GAZELLE Hollandrad eines 21-Jährigen aus Lastrup. Die Reifengröße des Fahrrades beträgt 28 Zoll. Das Fahrrad verfügt zudem über eine 3-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 15.30 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-Jähriger aus Bremen befuhr mit seinem LKW die Bundesstraße B213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Zwischen den Abfahrten Oldendorf und Werlte kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch beschädigte er ca. 20 Meter der rechtseitigen Schutzplanke.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag, 30. September 2021, kam es zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Bahnhofsallee zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem unbekannten Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten grauen PKW VW Golf einer 68-Jährigen aus Löningen im Bereich der vorderen Stoßstange auf der Beifahrerseite. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000,-- Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am Montag, 04. Oktober 2021, zwischen 09.50 Uhr und 17.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Ringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem unbekannten Fahrzeug den abgestellten weißen PKW Citroen C3 einer 36-Jährigen aus Oldenburg im Bereich der hinteren Stoßstange. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000,-- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 19.30 Uhr auf der Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 20-Jährige aus Löningen befuhr mit ihrem PKW die Straße Am Raddetal aus Richtung Augustenfeld kommend in Richtung Benstrup. An der Kreuzung Linderner Straße beabsichtigte sie, nach links in Richtung Lindern einzubiegen. Sie übersah hierbei den vorfahrtberechtigten PKW einer 20-Jährigen aus Lindern, welche die Linderner Straße aus Richtung Löningen kommend in Richtung Lindern befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der Lindernerin gegen den PKW einer 55-Jährigen aus Löningen geschleudert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 20.000,-- Euro. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Molbergen - gemeinschädliche Sachbeschädigung

Auf dem Friedhof an der Antoniusstraße wurden in der Zeit zwischen Freitag, 01. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, 02. Oktober 2021, 12.00 Uhr, bei mehreren Grabstätten die Grablichter beschädigt. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es gegen 16.00 Uhr, am Moordamm zu einem Verkehrsunfall: Ein 54-Jähriger aus Garrel befuhr mit seinem PKW und 45-jährigem Beifahrer (ebenfalls aus Garrel) die Straße Moordamm in Fahrtrichtung Garrel. Im Kreuzungsbereich der Peterstraße übersah er den PKW einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 21-Jährige aus Friesoythe und ihre 55-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Friesoythe). Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide PKW stark beschädigt wurden (Gesamtschadenshöhe: 18.000,-- Euro). Die 21-Jährige und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell