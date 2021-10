Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Sonntag, 03. Oktober 2021, zwischen 14.00 Uhr und 20.35 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus eines 26-Jährigen aus Barßel an der Oldenburger Straße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 200,-- Euro.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 03. Oktober 2021, um 06.15 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Elbestraße einen Betonklotz gegen den schwarzen PKW Audi A3 eines 21-Jährigen aus Aschendorf. Hierdurch wurden der Kotflügel hinten links, die C-Säule und der Lack erheblich beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 2500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

