Cloppenburg OT Emstekerfeld - Diebstahl eines Briefkastens

In der Zeit zwischen Samstag, 02. Oktober 2021, 20.00 Uhr, und Montag, 03. Oktober 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Zur Heimstätte den Briefkasten einer 45-Jährigen aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 02. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 03. Oktober 2021, 17.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus eines 59- bzw. 61-jährigen Ehepaares in der Annenstraße ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

